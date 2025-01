Casares diz que se surpreendeu com fala de Leila: 'Um descuido'

"Já fiz um pré-levantamento: tanto no caso do Oscar quanto no caso do Enzo, o engajamento e exposição foram bem maiores porque estávamos falando muito mais disso. Falamos do meu post, agora do anúncio, depois da coletiva. Se você somar... Não fiz nada diferente. Zubeldía foi assistir o jogo comigo em Goiânia, e eu postei no avião", prosseguiu.

O presidente relembrou um caso envolvendo Dorival Júnior. Segundo Casares, o técnico recebeu uma proposta do Corinthians logo depois de acertar com o Tricolor.

"Sou um cara de negócios, gosto de fechar e dou a mão para a pessoa. Foi assim com Dorival, Oscar, Lucas, todos. Quando você não tem contrato assinado e uma concorrência muito grande, você pode se surpreender no dia seguinte. Então, eu, além de apertar a mão, às vezes posto porque existe um comprometimento. Claro que são pessoas sérias. Quando contratamos o Dorival, saí da casa dele e, em 15 minutos, o Corinthians ligou para contratá-lo. O Dorival disse que já tinha dado a mão para mim. Faço isso também como estratégia de negócio. [...] Você não vai me ver fazendo bravatas ou colocações inadequadas. Respeito muito os coirmãos, mas o maior respeito que tenho que ter é com o torcedor do São Paulo. Sou verdadeiro. Eu sou um cara ativo e talvez peque pelo excesso, mas nunca por omissão."

Confira outras respostas do presidente nos EUA:

Pré-temporada. "Acredito que uma pré-temporada do jeito que ela foi organizada é o dever de cada equipe que quer fazer treinos em condições, em uma plataforma boa, de gramado natural espetacular, de hotel com uma estrutura e logística muito grande para que você se concentre, o atleta treine em dois períodos, isolados de um momento que estava em férias. Concentrado com a equipe de nutrição, de fisiologistas, preparadores físicos, fisioterapeutas e o corpo diretivo para todos se conhecerem ainda mais."

Oscar foi apresentado como jogador do São Paulo; ele usará número 8 Imagem: Eder Traskini/UOL

Quantos reforços? "Cada caso é um caso. Na vinda do Oscar, tivemos uma parceria com o patrocinador que foi fundamental. Podemos ter outras. O São Paulo é um clube que precisa vender bem jogadores — e vendemos pouco porque priorizamos a Copa do Brasil, e ganhamos. O São Paulo vê na base jogadores que estão aparecendo e temos convicção que o Zubeldía vai saber trazer a formação desse time com Oscar, Enzo Díaz e companhia com jogadores que estão aí como Hugo, Ferreira, Ryan, que vêm da base para poderem ter espaço e crescerem."