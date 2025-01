Rodrigo Mattos: 'Leila quis forçar saída do Rony falando de Dudu'

João tem série incrível, mas não é favorito contra italiano, diz ex-tenista

Apesar da ótima sequência de 14 vitórias, João Fonseca não pode ser considerado favorito na segunda rodada do Aberto da Austrália, afirmou o ex-tenista Marcos Daniel.

Mesmo o João [Fonseca] fazendo essa caminhada meteórica desde o fim de 2024, início de 2025, com 14 vitórias seguidas - um resultado incrível -, o Sonego é favorito. [...] A gente tem que levar em consideração que esse cara [Sonego] é muito experimentado, já jogou diversas vezes jogos de cinco sets, e o João vem com 14 jogos nas costas seguidos.

Marcos Daniel, ex-tenista

