Jhegson aceita rescisão, e São Paulo negocia valores atrasados por saída

O São Paulo já ouviu do volante Jhegson Méndez que ele aceita rescindir seu contrato e deixar o clube.

O que aconteceu

Jhegson sinalizou positivamente a abrir mão do último ano de contrato com o clube e deixar o São Paulo em janeiro. O equatoriano tem vínculo até o fim de 2025.

O São Paulo, porém, tem dívidas com o atleta e tenta traçar um plano para acertar os valores em atraso. Jhegson aceita abrir mão do restante do contrato, mas quer receber o montante atrasado.