Corinthians: Coronado será titular na estreia do Paulistão, diz Samir

O Coronado tem treinado normalmente, toca, recebe, finaliza, tem uma boa enfiada de bola, não tem muita intensidade, mas tem muita qualidade técnica. Esse é o Coronado que vai ser o substituto do Garro.

Samir Carvalho

Classificação e jogos Paulista

Com Coronado garantido no time titular, o Corinthians vai definir a equipe que estreia contra o Bragantino até o treino de amanhã, explicou o colunista do UOL.

Ramón Díaz tem treinado dois times mistos e pode levar a campo uma equipe alternativa, com jogadores considerados titulares e reservas.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)