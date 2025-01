Canal UOL exibirá Guarani x Botafogo-SP no Paulistão; saiba como assistir

O Canal UOL e a homepage do UOL transmitirão Guarani x Botafogo-SP, jogo da 1ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes duelam, a partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (15), no Brinco de Ouro, em Campinas.

O jogo terá narração de Marcelo do Ó e comentários de Milton Neves e Julio Gomes. O time campineiro está no Grupo B, enquanto o elenco de Ribeirão Preto faz parte do Grupo A.

O UOL Play, o streaming do UOL, trará 7 dos 8 jogos de cada rodada da competição.