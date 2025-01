'Vou matar seu bebê'. Grávida, mulher de Harvetz revela ameaça de torcedor

A mulher de Havertz, do Arsenal, denunciou através das redes sociais uma grave ameaça feita por um torcedor dos Gunners após a eliminação do time na Copa da Inglaterra.

O que aconteceu

Sophia, que está grávida, publicou nos stories as ameaças de morte que recebeu de um aficionado neste domingo (12), logo após a derrota do Arsenal para o Manchester United nos pênaltis -após empate por 1 a 1 no tempo normal.