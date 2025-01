Copinha: 'Haaland do Sertão' tem multa de R$ 610 mi e se inspira em Yuri

Yuri Alberto, goleador do último Campeonato Brasileiro, também virou inspiração para Dell. O atacante também elogiou um ex-companheiro de base: Tiago, que já atua entre os profissionais.

Gosto de jogadores que tem movimentações parecidas com a minha. No Bahia tem o Tiago, que é do sub-20 e também do profissional. Fora do clube, aqui no Brasil, tem o Yuri Alberto: é um cara que gosto de assistir pelas movimentações e pela forma de finalizar. Ele também gosta de sair um pouco da área, fazer a jogada e depois atacar a área para finalizar. Me identifico Dell, ao UOL

O que mais ele falou?

Como é jogar a Copinha? "Estou muito feliz, é minha primeira vez. É uma competição diferente, especial e que está na vitrine: todo mundo está olhando nossos jogos. Estar aqui com meus companheiros de time, jogar, fazer gol e ajudar minha equipe nos jogos tem sido muito gratificante."

Dell, o Haaland do Sertão, comemora gol do Bahia na Copinha Imagem: Reprodução/Instagram

Objetivos para 2025. "Sempre tenho como objetivo ser o artilheiro em todas as competições que eu disputar. Fazendo isso, sei que vou ajudar meu time e meus companheiros. Tenho o sonho de estrear no profissional do Bahia e me firmar no time. Depois, jogar uma Libertadores e trazer este título inédito para o clube — sempre fazendo gols. Mas sei que tudo também tem seu tempo. O Bahia tem um processo bem estruturado e confio que, quando for o tempo certo, vou conseguir esta oportunidade. Enquanto isso, vou seguir me desenvolvendo e fazendo gols pela base."