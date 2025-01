Casagrande critica Dudu por xingar Leila: 'Grosseria e falta de educação'

Casão: Gabriel Paulista seria bom reforço, mas Corinthians deve pagar dívidas

O Corinthians tem um time pronto e não deveria investir na contratação de Gabriel Paulista, opinou Casagrande. O clube paulista abriu conversas com o defensor do Besiktas.

[O Gabriel Paulista] Seria um bm reforço para qualquer equipe. É um zagueiro com muita experiência. Tem títulos importantes na carreira dele na Europa, disputou grandes campeonatos. [...] Se eu fosse dirigente do Corinthians, eu não faria contratações. Tem um time confiável, pronto. Começaria a pagar dívidas.

Casagrande

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.