Bota, Fla, Flu e Vasco fecham 1ª rodada fora do G4 e quebram escrita de 74

Após 51 anos, a primeira rodada do Campeonato Carioca termina sem vitória de nenhum dos quatro grandes do estado. A última vez que isso aconteceu foi em 1974. Mais do que isso: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama estão fora da zona de classificação para as semifinais.

O que aconteceu

No sábado (11), o Botafogo perdeu e o Vasco empatou. O Alvinegro foi superado por 2 a 1, no Nilton Santos, pelo debutante Maricá, que estreou na elite do Estadual. Já o Cruzmaltino, também em casa, ficou no 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário.

Neste domingo (12), o Flamengo perdeu e o Fluminense empatou. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Boavista, por 2 a 1, em Aracaju (o clube da Gávea vendeu seu mando para a cidade sergipana). Já o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Sampaio Corrêa em Moça Bonita (RJ).