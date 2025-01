Carlinhos despista sobre propostas após derrota do Fla: 'Prefiro não falar'

Carlinhos desconversou sobre propostas após a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Boavista, na estreia no Campeonato Carioca, no Batistão, em Aracaju (SE). Na ocasião, o atacante fez o de honra do Rubro-Negro.

Prefiro não falar. Estou focado no Flamengo

Carlinhos, à Band

O que aconteceu

Carlinhos desperta o interesse de clubes do Brasil e do exterior. O Vitória foi um dos especulados, mas o presidente negou.