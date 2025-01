São Paulo: Lucas comemora reeditar dupla com Oscar e promete trote no meia

O que Oscar agrega. "Uma qualidade impressionante, vai nos dar uma qualidade que a gente precisava, um camisa 10 ali nato, um passe muito refinado, uma visão de jogo muito refinada, com certeza vai preencher uma função que a gente estava precisando, na minha opinião."

Readaptação. "Muitas coisas, não sei como era o ritmo de jogo na China, quantos jogos ele fazia por temporada, não acompanhava. Mas é adaptar ao Brasil, número de jogos, gramado, viagens, é mais nesta questão. Mas ele é um cara que se cuida bastante, até falei que ele não muda, passaram 10 anos e ele está do mesmo jeitinho, não tem muito histórico de lesões. Então é mais o calendário de jogos, viagens, ele vai se readaptar rapidamente."

Saídas do elenco. "Estar mais forte ou não a gente vai ver durante a temporada. A chegada do Oscar vai elevar muito o nível do time, tem outros jogadores que estão acertados que têm qualidade e vão ajudar. A saída de alguns atletas que fazem falta no vestiário, no dia a dia, mas que faz parte do futebol, alguns saem e outros chegam, faz parte do ciclo do futebol essa rotação. Importante é quem chegar, chegar para ajudar, entender como é vestir a camisa do São Paulo, e com certeza serão bem recebidos, nosso ambiente é muito bom, agora é trabalhar, difícil fazer previsão. É trabalhar para brigar por títulos."