Piqué sobre Kings League no Brasil: 'sonho é fazer uma final no Maracanã'

Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, disse sonhar com uma final da Kings World Cup Nations no Maracanã. O campeonato de futebol de 7 tem regras peculiares para atrair o público jovem.

O que aconteceu

Antes da decisão da 1ª Kings World Cup Nations entre Brasil x Colômbia, que acontecerá neste domingo (12), às 14h15 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, Piqué falou sobre uma edição em solo brasileiro.