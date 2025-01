Sem 'puxadinho': Vasco fará ampliação do CT com alvenaria e de uma vez só

O início acontecerá ainda em janeiro e não afetará o elenco profissional. A estrutura atual seguirá à disposição dos jogadores e da comissão técnica.

Classificação e jogos Carioca

A primeira etapa será a construção da área molhada. Serão colocadas banheiras de hidromassagem e piscina. Novos equipamentos de fisiologia também serão adquiridos.

Em seguida serão construídos novos campos. A ideia dar diretoria é integrar no mesmo local o profissional e a base.

Presidente do Vasco, Pedrinho destacou que uma estrutura abaixo afasta possíveis reforços. E que só não iniciou antes as obras porque precisava priorizar outras coisas mais emegenciais, como pagamento de parcelas de contratações, luvas, comissões e etc que estavam em atraso. A declaração foi dada durante a cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, na noite desta quinta-feira (9).

Faz parte de todo o processo também para você atrair e contratar, porque os jogadores se falam, obviamente. Alguns jogadores optam por, de repente, clubes que pagam até um pouco menos, mas que têm uma estrutura melhor. Então, quando chego e tenho a entrada no CT, vejo que nada foi feito do que foi prometido e que estava em contrato num valor específico de investimento. Obviamente, me assustou muito, mas eu tinha que arcar com outras prioridades

Pedrinho