Flamengo: 'Juninho é um híbrido de Gabigol com Pedro', explica PVC

Principal alvo do Flamengo no mercado, Juninho tem um estilo de jogo que alia características de Pedro e Gabigol, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Juninho é um híbrido entre o Pedro, que é mais de área, e o Gabigol, que precisa de uma dupla.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Juninho seria o atacante mais avançado no 4-2-3-1 que Filipe Luís monta no Flamengo, mas com liberdade de movimentação.