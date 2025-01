Flamengo consegue redução da pena e terá Carlinhos na estreia do Carioca

O atacante só poderia jogar a partir do dia 19 de janeiro. Por esse motivo, perderia as duas primeiras rodadas do Estadual.

Carlinhos está com o elenco que vai disputar o Campeonato Carioca. Ele recebeu férias antecipadas no final do ano passado e se reapresentou no dia 27 de dezembro. O elenco viaja para o Nordeste no sábado.

Único centroavante disponível no elenco principal, o jogador não vem treinando como titular. Mesmo no grupo alternativo, ele deve ser reserva de Felipe Teresa pelo menos na estreia contra o Boavista, no domingo.