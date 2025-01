Corinthians: Esportes da Sorte vai à Justiça para operar em todo o país

Frente a urgência da autorização, a empresa ajuizou uma ação com um pedido liminar e aguarda o seu deferimento. Além disso, o grupo reforça que não recebeu nenhuma notificação da SPA/MF em relação aos próximos passos necessários para a concessão da licença e aguarda a manifestação pública dos órgãos competentes.

Trecho de nota oficial da Esportes da Sorte

Na última segunda-feira (6), o ministro do STF André Mendonça rejeitou o recurso da Loterj contra a proibição de operação nacional das casas de apostas que só possuem aval estadual.

Desta forma, qualquer publicidade realizada fora dos limites estaduais do RJ também estão proibidos, de acordo com a SPA. Ou seja, a empresa não pode estampar a camisa do Timão, por exemplo.

Há uma queda de braço entre o governo federal e as loterias estaduais. O Ministério da Fazenda entende que as licenças emitidas por estados e municípios permitem uma atuação limitada ao âmbito dos seus territórios, nos termos do art. 35-A da Lei nº 13.756.

Leia a nota da Esportes da Sorte na íntegra

O Grupo Esportes da Sorte informa que pleiteou a licença 030/2024 da SPA/MF após cumprir todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias, e aguarda o seu deferimento, certo de que todas as etapas regulatórias foram rigorosamente cumpridas. Nesse ínterim, a Esportes da Sorte opera através de uma licença legalmente concedida pela LOTERJ vigente até o ano de 2028.