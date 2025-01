Super Mundial: estreias de brasileiros têm ingressos de R$ 340 a R$ 8,8 mil

O ingresso para a estreia do Palmeiras diante do Porto, no MetLife Stadium, fica entre R$ 609 (US$ 100) e R$ 7,35 mil ( US$ 1.210). Resta poucas opções de assentos ainda livres nos melhores setores da arena em Nova Iorque.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

Pôster do Super Mundial de Clubes da Fifa Imagem: Reprodução/Instagram

Já o tíquete mais caro para a partida do Fluminense contra o Borussia Dortmund, também no MetLife, é de R$ 2,8 mil (US$ 460). Assim como no duelo do Flamengo, os ingressos mais baratos giram em torno de R$ 338 (US$ 55,75).

Por sua vez, o "melhor assento" à disposição para o confronto do Botafogo contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, custa R$ 4,2 mil (US$ 693). O mais em conta é do repasse ao clube, no valor de R$ 486 (US$ 80), enquanto para o público geral fica em R$ 711 (US$ 117).

Não são todos os ingressos que estão disponíveis para compra na plataforma da Ticketmastet. Alguns setores não tem cadeiras livres. A Fifa não especificou se os setores sem assentos livres estão esgotados ou se possuem comercialização diferente. Procurada pela reportagem, a entidade ainda não respondeu a esse questionamento.

Os times têm autonomia sobre seus "club fans tickets". Cada um dos participantes estabeleceu regras e formatos próprios, e as vendas já começaram para os dois setores disponíveis: inferior (mais caro) e inferior. O Palmeiras foi último a abrir a comercialização para seus sócios-torcedores.