RMP: Se vier para o Flamengo, Juninho terá que lidar com sombra de Gabigol

Alvo do Flamengo no mercado da bola, o atacante Juninho terá de lidar com as comparações a Gabigol se o negócio se confirmar, analisou Renato Maurício Prado no UOL News, nesta quarta (8).

Na opinião do colunista, o atacante que chegar para substituir Gabigol no Flamengo terá como régua o desempenho do agora jogador cruzeirense.