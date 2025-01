Prancheta do PVC: como o Fluminense vai jogar com a chegada dos reforços

Como vai jogar o Fluminense de Mano Menezes com a chegada dos reforços para 2025? É o que explica o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo o colunista, o Flu está prestes a anunciar Agustín Canobbio e Renê e aumentou a proposta salarial por Rony, do Palmeiras.