Fagner no Cruzeiro pago pelo Corinthians é um negócio absurdo, diz Lavieri

O empréstimo de Fagner ao Cruzeiro com a maior parte do salário pago pelo Corinthians é um negócio absurdo, criticou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quarta (8).

O que eu questiono do Corinthians é a renovação [com Fagner] no meio do ano passado — não faz sentido nenhum. Agora, quatro meses depois da renovação, o Corinthians está emprestando pagando mais da metade do salário.