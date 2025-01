Palmeiras começa pré-temporada 'incompleto' e com incógnitas no elenco

O elenco para a primeira metade da temporada não está fechado. A diretoria ainda busca a contratação de um meio-campista, mas vê negociações difíceis. Andreas Pereira, do Fulham, é o principal alvo, mas o time inglês tem feito jogo duro. Matheus Pereira (Cruzeiro) e Mathías Villasanti (Grêmio) receberam sondagens, porém nada avançou até o momento.

Um outro atacante ainda pode chegar. Depois de anunciar Paulinho e Facundo Torres, a diretoria não descarta a chegada de um centroavante para concorrer com Flaco López no comando do setor.

Promessas do sub-20 devem ser integrados e encorpar elenco. No final de 2024, Abel Ferreira revelou os primeiros "reforços" para 2025: o zagueiro Benedetti, o volante Benedetti e os atacantes Thalys e Luighi. Eles, no entanto, só devem passar a treinar com o profissional após a Copinha.

Indefinições no elenco

O Palmeiras tem três jogadores na lista de negociáveis: o lateral-direito Mayke, o volante Zé Rafael e o atacante Rony. Dos três, quem tem recebido mais consultas é o camisa 10, que atrai interesse de seis times da Série A: Bahia, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Santos e Atlético-MG. O problema é o alto salário do atleta.

Zé Rafael recebeu consultas de Fluminense e Santos, mas conversas não avançaram. O volante, assim como Mayke, só deve sair se as propostas forem realmente vantajosas.