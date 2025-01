Ministro do STF rejeita recurso, e bets de Fla e Corinthians seguem vetadas

O ministro do STF André Mendonça rejeitou, na última segunda-feira (6), o recurso da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) contra a proibição de operação nacional das casas de apostas que só possuem aval estadual. Com isso, as bets que patrocinam Corinthians, Flamengo, Bahia e Grêmio —e que operavam nacionalmente segundo a regulamentação da Loterj— seguem vetadas fora do estado fluminense.

O que aconteceu

Mendonça recusou o embargo de declaração interposto pela Loterj justificando que "não há vício a ser saneado". A Loterj sustentava que a decisão apresentava "omissões, obscuridades e erros materiais" e questionava o mecanismo de geolocalização pretendido pela União. O ministro argumentou que "a súplica reflete mero inconformismo com a decisão", ou seja, buscava reverter a medida a seu favor.

Com isso, ele manteve a proibição de atuação nacional das bets que possuem apenas aval estadual. O próprio Mendonça, no último dia 3, havia atendido a um pedido do governo federal e determinado o retorno da obrigatoriedade do uso da geolocalização na realização das apostas, com prazo de cinco dias para cumprimento. Isso afeta diretamente a publicidade dos patrocínios afetados.