Jogador de 22 anos é encontrado morto em casa na Alemanha

O meio-campista Luca Meixner, do SSV Reutlingen (time da quinta divisão alemã) foi encontrado morto em sua casa no dia 27 de dezembro de 2024. O clube confirmou o falecimento do jogador de 22 anos no último sábado (4).

O que aconteceu

Meixner foi encontrado na sua cama, e a causa da morte é investigada pela polícia local. A informação é do jornal espanhol Marca.