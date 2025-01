Em apresentação, Carille afirma que Balbuena 'não vai acontecer' no Vasco

Hoje é a busca por um zagueiro e jogadores que ataquem em profundidade, jogadores de velocidade, de lado. Jogadores que tenham a bola, busquem a bola, que agridem espaço e levem a linha defensiva para trás. Com trabalho, podemos melhorar os jogadores que temos, mas o ideal é ter jogadores com essas características

Fábio Carille

O novo treinador cruz-maltino admitiu conversas com os zagueiros Pedro Henrique e Maurício Lemos, do Red Bull Bragantino e Atlético-MG, respectivamente. Carille ainda explicou a frustrada negociação por Balbuena, que está no Dínamo de Moscou, da Rússia.

Balbuena tem contrato na Rússia e os russos, de cara, descartaram essa possibilidade. Pedro Henrique foi um jogador que lancei, ele subiu em 2015, mas em 2017 jogou bastante comigo. Não sei como está a situação. Maurício Lemos é outro nome que temos falado e estamos aguardando uma definição Carille

Esquema de jogo. "É a minha preferência [4-2-3-1], mas não é uma definição, não sou engessado. Respeito muito o que o elenco me dá, foi assim que aprendi e conquistei bastante. Tive conquistas no 4-2-4, com dois meias por dentro. Se eu tivesse que montar um time ideal, seria no 4-2-3-1, que me dá equilíbrio, mas temos que ter jogadores para isso. A diretoria tem trabalhado bastante para que cheguem alguns jogadores. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias".

Técnico que joga de forma defensiva? "Isso ficou muito forte depois de 2019, até tive uma conversa ontem com alguns aqui que estavam lá no CT a respeito das formas que eu joguei. Isso foi por conta de 2019, onde o Corinthians, ali, era um time totalmente reativo e foi o que a gente achou para aquele ano, diante das características dos jogadores. Mesmo assim, foi um ano de resultado. O futebol não era legal, mas foi um futebol de resultado, com o título paulista, semifinal da Sul-Americana e chegamos a ficar em quarto no Brasileiro. Isso não me incomoda, porque foi uma verdade e eu deixei muito claro que íamos jogar daquela maneira.