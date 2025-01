Corinthians bate Rio Branco com brilho de joias na mira de Ramón e avança

O mesmo acontece com Luiz Fernando. O atacante já foi relacionado pelo técnico argentino para o jogo contra o Vitória, na última edição do Brasileirão, mas não foi utilizado.

Classificação e jogos Copa São Paulo

O resultado classificou o Corinthians à segunda fase. O Timãozinho chegou aos seis pontos e fechou a segunda rodada na liderança do grupo. O Santo André, também classificado, vem logo atrás. O Rio Branco-AC, por outro lado, aparece zerado na terceira colocação e já eliminado, assim como o Gazin Porto Velho-RO.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira (10). Às 14h45, o Rio Branco-AC enfrenta o Gazin Porto Velho-RO. O Corinthians entra em campo às 17h para enfrentar o Santo André. Os dois jogos serão disputados no estádio Bruno José Daniel e são válidos pela terceira rodada da fase de grupos.

Como foi o jogo

O Corinthians não demorou para abrir o placar. Aos 10 minutos, Gui Negão apareceu no meio da defesa e cabeceou para o gol, mas Jadersson espalmou. No rebote, Luiz Fernando só teve o trabalho de mandar para as redes.

O Timãozinho ampliou com um golaço. Aos cinco da etapa final, Caipira avançou pela direita e cruzou para o meio. A bola atravessou toda a área e sobrou para Denner, do outro lado, chegar finalizando de primeira para estufar as redes.