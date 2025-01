Newcastle bate Arsenal, finda jejum de 14 anos e encaminha vaga na final

O Newcastle acabou com um jejum de quase 15 anos sem vencer no estádio do Arsenal, bateu o adversário em Londres por 2 a 0 e, de quebra, encaminhou a vaga na final da Copa da Liga Inglesa.

Isak e Gordon marcaram os gols da partida e findaram o tabu iniciado em novembro de 2010.

O jogo de volta entre as equipes ocorre só no dia 5 de fevereiro, desta vez dentro do St. James' Park, casa do Newcastle.