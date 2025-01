Flu parabeniza flamenguista Fernanda Torres por vitória no Globo de Ouro

VENCE FERNANDA TORRES! VENCE O BRASIL!



Parabéns pelo Globo de Ouro! ?? pic.twitter.com/GIzLgFGdmX -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 6, 2025

A atriz era torcedora do Flu, mas "virou a casaca" e passou a apoiar o rival Flamengo. Os dois filhos e o marido da atriz, porém, são tricolores, o que manteve Fernanda próxima ao clube.

Ela, inclusive, se tornou a "maior pé frio da história do Fluminense" após o vice na Libertadores de 2008. Fernanda levou Joaquim, seu filho mais velho, para assistir à final, que terminou com derrota tricolor para a LDU nos pênaltis.