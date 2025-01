Antes desafetos, Dudu e Fagner se encontram no Cruzeiro em janela maluca

A dupla encorpa ainda mais o grupo dos atletas experientes do Cruzeiro. O elenco já contava com outros medalhões como o goleiro Cássio e os volantes Lucas Romero e Lucas Silva.

O Cruzeiro disputará Campeonato Mineiro, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana nesta temporada. A equipe busca fazer um ano melhor do que 2024, quando ficou com o vice no Mineiro e na Sula, além de terminar a Série A fora do G8.