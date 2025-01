Santos acerta a contratação do lateral-direito Leo Godoy, do Athletico

Faltam detalhes para o acordo. O Santos espera o atleta para exames médicos.

Leo tem 29 anos e era destaque do Estudiantes (ARG), mas não brilhou no Furacão que foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos está perto de fechar com Leo Godoy e Thiago Maia, se acertou com o zagueiro José Ivaldo e já tem o defensor Luisão à disposição. Há também uma negociação avançada pelo meia-atacante Thaciano e o otimismo pela vinda do meia-atacante inglês Josh Windass.

Outro acordo encaminhado é a venda de Jair para o Botafogo. O Peixe receberia um valor fixo e atletas em troca. O zagueiro Lucas Halter e o centroavante Tiquinho Soares são os mais cotados.