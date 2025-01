Leite é usado para reforçar linhas de campo antes de jogo em Portugal; veja

Uma cena inusitada aconteceu antes de um jogo da segunda divisão de Portugal: as linhas do gramado foram reforçadas com leite.

O que aconteceu

O episódio aconteceu antes do confronto entre Oliveirense e Felgueiras. Os visitantes venceram por 3 a 0.

A partida começou com um atraso de 15 minutos. O contratempo foi pelo fato de as linhas do gramado não estarem totalmente visíveis, consequências das fortes chuvas que caíram no norte de Portugal.