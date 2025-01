America-RJ denuncia ato racista em jogo na Copinha e polícia investiga

Veja nota do Itapirense

"A Sociedade Esportiva Itapirense vem a público se manifestar sobre as acusações de racismo envolvendo um de nossos atletas na partida realizada no dia 04/01 contra o América-RJ, válida pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.



Após o término da partida, fomos informados pelo delegado responsável pela sede de Itapira que um dirigente do América-RJ relatou um episódio de injúria racial contra um de seus atletas, supostamente cometido por um jogador da nossa equipe. Segundo os relatos, o incidente teria ocorrido no final do jogo, quando um jogador do América estava caído no gramado.



Ressaltamos que, ao analisarmos as imagens mencionadas, não identificamos o lance descrito. Contudo, como o racismo é uma acusação gravíssima e intolerável, solicitamos que os fatos sejam apurados com rigor e que as provas sejam apresentadas, para que se faça justiça e não haja espaço para equívocos.



A Sociedade Esportiva Itapirense é contra qualquer forma de discriminação e possui, em seu elenco, inúmeros atletas negros, com os quais mantemos diálogos constantes sobre o combate ao racismo no futebol. Reforçamos que atitudes discriminatórias não são toleradas em nosso clube e que aplicamos punições severas quando comprovações ocorrem.



Nos solidarizamos com o atleta envolvido e reiteramos nosso compromisso com o respeito e a igualdade dentro e fora de campo. Aguardamos a apuração dos fatos e confiamos que as autoridades competentes conduzirão o caso de forma justa e transparente.

Sociedade Esportiva Itapirense"

Veja nota da Federação Paulista

"A Federação Paulista de Futebol foi informada pelos oficiais da sede de Itapira, da Copa São Paulo Sicredi 2025, que um atleta do América-RJ relatou ter sido vítima de ato racista na partida contra a Itapirense, neste sábado (4).