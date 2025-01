Torcedores do Valencia gritaram 'macaco' após expulsão de Vini Jr; veja

Vinicius Junior foi novamente vítima de racismo no Mestalla, estádio do Valencia. Após ser expulso da partida, torcedores do time da casa gritavam 'mono' - macaco em espanhol - enquanto Vini saía de campo, revoltado com a arbitragem.

O que aconteceu

Vini foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo, após o árbitro checar no VAR uma agressão do brasileiro ao goleiro Dimitrievski.

Após a consulta, o árbitro expulsou o camisa 7, que se revoltou e saiu de campo 'carregado' pelo zagueiro Rudiger.