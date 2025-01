Garro é liberado após se envolver acidente que matou um motociclista

O meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, foi liberado horas depois de ser detido por envolvimento em um acidente de trânsito em General Pico, na província de La Pampa, na Argentina, que culminou na morte de um motociclista. O jogador estaria com mais uma pessoa em uma caminhonete, que bateu de frente com a moto.

O que aconteceu

Garro, que está passando as suas férias na região, havia sido detido até que os peritos pudessem determinar o que aconteceu e o grau de culpa do jogador. A informação é do jornal argentino Olé.

O episódio foi relatado inicialmente como "homicídio culposo", mas pode ser alterado no decorrer das investigações, também segundo o tabloide argentino.