Jogador da primeira divisão equatoriana é encontrado morto aos 32 anos

O atacante uruguaio Mathías Acuña foi encontrado morto em um hotel na cidade de Ambato, no Equador. Segundo o empresário do atleta, Johan Wilson, em entrevista ao caderno uruguaio Ovación, o jogador se suicidou.

Acuña atuava pelo Mushuc Runa, da primeira divisão equatoriana.

O jogador, de 32 anos, estava no clube desde 2024, quando foi saiu do Fénix, do Uruguai. Lá, ele havia feito 8 gols em 15 jogos na "Segunda Etapa" do Campeonato Equatoriano do ano passado.