Manchester City goleia West Ham com dois de Haaland e ressurge após má fase

O Manchester City goleou o West Ham por 4 a 1, na tarde deste sábado (4). Com dois gols de Haaland, um de Foden e um contra, o City venceu a segunda seguida partida e respira no Campeonato Inglês, depois de uma má fase no final do ano passado.

A vitória mantém o City na sexta posição do Campeonato Inglês, com 34 pontos. O próximo jogo da equipe de Guardiola é pela Copa da Inglaterra, contra o Salford City, no próximo sábado (11)

O West Ham estaciona na 13ª posição, com 23 pontos. O West Ham agora visita o Aston Villa, na próxima sexta-feira, pela Copa da Inglaterra.