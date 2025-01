Fluminense anuncia a contratação do zagueiro argentino Juan Freytes

"Me considero um jogador batalhador. Sou predominante fisicamente. Gosto de marcação, de luta e garra. São minhas principais características, onde posso contribuir mais. Mesmo com a pouca experiência que tenho, vou contribuir com o clube dando meus 100% em cada jogo e seguir melhorando para dar as vitórias à equipe", disse, ao site oficial do Tricolor.

Juan Pablo Freytes é o novo Guerreiro do FLUMINENSE! pic.twitter.com/BC6lYnu9Df -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 4, 2025

O zagueiro é o quarto reforço anunciado pelo Fluminense para 2025. Anteriormente, o clube divulgou os acertos com o atacante uruguaio Joaquín Lavega, com o atacante Paulo Baya e com o meia Hércules.