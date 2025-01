Artur Jorge é anunciado por time do Qatar após rescindir com o Botafogo

O Al-Rayyan, do Qatar, anunciou a contratação do técnico Artur Jorge na manhã deste sábado (4). O comandante assinou com o clube do Oriente Médio até 2027.

O que aconteceu

O anúncio foi feito um dia após a rescisão de contrato com o Botafogo. O técnico português deixa o clube carioca após as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.