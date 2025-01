Tímido no mercado, Corinthians acumula saídas enquanto espera nome de peso

Enquanto isso, o Corinthians sonha com mais um grande nome como foi Memphis Depay em 2024. O clube se viu ligado ao francês Pogba, mas não chegou a abrir negociações com o meio-campista.

"É um atleta que é amigo do Memphis, ele tem falado bastante do Corinthians para ele. Nesse momento é isso que tem. A gente sabe que é um grande atleta, um grande jogador, mas a gente precisa tratar com muita responsabilidade. Não tem nada conversado", disse o executivo Fabinho Soldado em entrevista recente à TNT Sports.

Ainda segundo o dirigente, o foco do Timão é na renovação de contratos do atual elenco. A equipe já renovou o vínculo de Ángel Romero, André Carillo, Maycon e conversa para ampliar o empréstimo de Talles Magno junto ao New York City.