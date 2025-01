11 pessoas, 4 regiões e foco na periferia: novo scout de base do São Paulo

Outro foco da base em 2025 será o que o clube tem chamado de "São Paulo nas quebradas". O Tricolor tem convidado times de comunidades para torneios e ido até as periferias para observar jovens, como explicou o Supervisor de Cotia Douglas Schwartzmann em entrevista ao UOL.

Fiz uma mudança naquilo que pra mim é a alma da base que é a captação. Pra mim, não estava no nível que deveria estar para um clube como o São Paulo. Trouxe o Luan, que veio do Vasco com um perfil diferente do que estávamos acostumados. Ele trouxe mais dois analistas, um do Ceará e um do Vasco. Ele montou um departamento de análise: são quatro analistas de mercado internos e seis observadores, que hoje têm um ritmo de trabalho diferente com ele. Hoje, tenho um observador no Rio Grande do Sul, um no Mato Grosso que faz o Centro-Oeste, tenho dois no interior de São Paulo, um na região do Paraná e um no Rio de Janeiro. Vou trazer mais dois: um para Brasília e um para o Nordeste. Não necessariamente ficaremos com oito, vamos avaliar ainda.