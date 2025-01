Protagonista em 2024, Luciano deve seguir titular mesmo com Oscar em 2025

Luciano foi artilheiro do time no ano com 18 gols e quem mais entrou em campo pelo clube na temporada, com 60 jogos. Esses são os números que jogam a favor de Luciano, mas os 23 amarelos recebidos na temporada e as três expulsões jogam contra. O camisa 10 teve mais que o dobro do segundo colocado em cartões: Welington fechou o ano com 12 amarelos.

Como virou rotina em final de ano, Luciano deixou o campo em sua última partida colocando em xeque a continuidade no clube. Coincidência ou não, o camisa 10 está sempre nos holofotes no mercado da bola. Em 2023, ele rejeitou ofertas da Arábia Saudita para ser campeão da Copa do Brasil. Depois do título, as especulações de saída aumentaram, mas o atacante segue no clube.

Dessa vez, o São Paulo fala abertamente que não quer abrir mão do seu camisa 10. Artilheiro do time em 2024, Luciano é tratado como um dos jogadores mais importantes do elenco ao lado de Lucas e Calleri.

No Tricolor desde 2020, Luciano já soma 261 jogos e 85 gols, além de 23 assistências. Somente Arboleda tem mais jogos pelo São Paulo do que o jogador no atual elenco, com 305. Aos 31 anos, Luciano tem contrato até o final de 2026.