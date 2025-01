Hernan: River Plate entra na briga com o Santos por Galoppo

De acordo com o colunista, o São Paulo tem interesse no empréstimo de Galoppo e vê com bons olhos ambas as propostas.

O São Paulo ainda seguraria uma porcentagem do Galoppo. A oferta do River é muito parecida com a do Santos.

Com o Santos, só falta ele ir para lá assinar e fazer exame médico. Mas aí entrou o River Plate na história.

Está nas mãos do jogador a decisão, se vai para o Santos ou se vai para o River.

André Hernan

Galoppo tem contrato até 2027 no Tricolor, mas sofreu com lesões na última temporada e entrou na lista de jogadores negociáveis do clube, que precisa reduzir custos em 2025.

O meia argentino soma 60 jogos pelo São Paulo, com 10 gols e quatro assistências.