Cruzeiro leva gol no fim e só empata com o Real Brasília na Copinha

O Cruzeiro não jogou bem e empatou em 1 a 1 com o Real Brasília nesta quinta-feira (2), na estreia pela Copa São Paulo de Futebol Júnior em São Carlos.

Atual vice-campeã, a Raposa abriu o placar com Kenji aos 24 minutos do primeiro tempo e parecia que teria vida fácil, mas o cenário foi diferente.

O Real Brasília melhorou no segundo tempo e empatou com João Carvalho no último lance, aos 51 minutos do segundo tempo. O ponto foi muito comemorado pela equipe do Distrito Federal.