Time do interior cobra até R$ 640 para jogo contra o Palmeiras no Paulistão

O Noroeste, time de Bauru, no interior de São Paulo, definiu os preços dos ingressos para o jogo contra o Palmeiras. Os valores chegam até R$ 640 para quem deixar para comprar a entrada no dia da partida, em 18 de janeiro.

O que aconteceu

O clube do interior definiu os valores para o duelo entre R$ 190 e R$ 640. O jogo está marcado para o dia 18 de janeiro, pela segunda rodada do Paulistão.

As vendas se iniciam nesta quinta-feira (2) com a promoção "Todos pagam meia". O valor da inteira só será cobrado de quem deixar para comprar o ingresso no dia do jogo na bilheteria do estádio.