Como será o 2025 do seu time? Veja previsão de astros, tarô e videntes

Palmeiras. "Não chega com força esse ano. Haverá muitos desentendimentos internos e escândalos sobre o comportamento dos jogadores — e pode recair na Leila também. Podemos esperar um ano muito intenso e até uma decepção com alguma contratação. O Palmeiras está passando por um momento 'volta para casa' e precisa se reorganizar melhor. Mudanças acontecerão, mas não vai ter rebaixamento."

Corinthians. "O ano tem tudo para ser muito bom. O clube vem com muito foco pelos títulos, mas é importante que o time se estabeleça bem no primeiro semestre, porque o período entre junho e agosto pode apresentar algumas dificuldades. Não aposto que ganhe o Brasileirão, mas no Paulistão a briga vai ser boa. Uma contratação imensa chegará e pegará todos de surpresa."

São Paulo. "Por mais que o Corinthians brigue, o São Paulo vence o Paulistão. O Tricolor chega com força total para tornar 2025 seu grande ano de vitórias, mesmo com a saída de um grande nome da equipe — que acontecerá por meio de uma fofoca. O ano vem com grandes títulos e um time muito renovado, competitivo e focado com boas contratações."

Santos. "Tem tudo para ser um ano incrível com uma cura de um período bem difícil. Eram trânsitos pesados. Vejo a volta de um grande jogador — não garanto que seja Neymar, mas pode até ser algum grande nome na diretoria do clube. O momento é de bastante união, trabalho e reestruturação financeira. Os ventos levam até a uma vitória no Paulistão, sim, mas Jair [zagueiro] pode ter um lesão em abril."

Botafogo. "Depois de um 2024 excelente, 2025 até começará bem, mas o segundo semestre traz grandes dificuldades com saídas de jogadores, problemas na diretoria, discussões internas. Não chegará a cair, mas vai ficar perto da corda bamba."

Giovanna analisa o mapa astral e coleta análises de aspectos dos planetas em trânsito com os astros do mapa dos clubes.