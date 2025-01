Mercado: Gabigol explica escolha, corintiano se despede, e Fla tem novidade

Paulo Dutra, novo diretor-geral do Flamengo, trabalhou na gestão Bandeira Imagem: Reprodução/Instagram

Novidade rubro-negra. O Flamengo anunciou Paulo Dutra como novo diretor-geral. Na prática, o executivo vai substituir Reinaldo Belotti, que atuava na figura de CEO — ele deixa o rubro-negro após seis anos. Dutra tem 58 anos e já trabalhou como diretor administrativo e financeiro do clube entre 2013 e 2017, período da gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello.

O adeus ao ídolo. O Fluminense se despediu oficialmente de Felipe Melo, que não teve contrato renovado e está livre no mercado aos 41 anos. O clube exaltou a trajetória do zagueiro e disse que ele "ajudou a resgatar cultura vitoriosa no clube" durante sua trajetória, que acabou depois de três temporadas completas.

Ruan Oliveira em ação com a camisa do Corinthians; meia sofreu com lesões Imagem: Abner Dourado/AGIF

Despedida no Corinthians. O meio-campista Ruan Oliveira utilizou seu perfil no Instagram para se despedir do Corinthians. O atleta não teve seu vínculo renovado pelo alvinegro. "Que honra ter vestido essa camisa nos últimos 5 anos. Obrigado, Corinthians! Pude crescer e me desenvolver como atleta e como homem. Ganhamos e perdemos e tudo valeu muito. Vamos em frente, em busca dos próximos objetivos. Grato sempre a Deus!", escreveu o jogador de 24 anos, que teve passagem sendo marcada por graves lesões.

Reforço na área. O Fortaleza anunciou a contratação do meio-campista argentino Pol Fernández até o final de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O atleta chega ao clube cearense sem custos. Ele foi revelado pelas categorias de base do Boca Juniors e possui três passagens pelo clube argentino — Pol também defendeu as cores do Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing, da Argentina, e do Cruz Azul, do México.