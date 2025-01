Gabigol se despede do Flamengo aclamado, mas tem ano marcado por polêmicas

O 2024 de Gabigol foi o mais intenso da carreira do jogador em termos de acontecimentos. Pressionado pelo primeiro ano ruim com a camisa do Flamengo, o atacante entrou na reta final do contrato com o clube com bons presságios, mas viu a temporada virar um caos antes de fazer o que sabe melhor: decidir mais uma final de campeonato. No fim, se despediu dizendo ser "imortal" e prometeu que vai voltar.

Depois da despedida, Gabigol colocou o foco fora dos campos, especialmente na relação com a Mizuno, e foi ao Japão estreitar laços. Ao mesmo tempo, colocou no YouTube uma contagem regressiva que se encerrou à meia-noite, momento em que terminou o contrato com o Fla, para anunciar o novo destino. Antes disso, queria viver todos os últimos minutos ainda como jogador rubro-negro.

Volta positiva e pouco espaço

Depois de um ano sofrendo com lesões e sentindo dores, Gabigol aproveitou as férias de 2023 para 2024 para descansar e se curar. Retornou ao Ninho do Urubu em ótimas condições físicas, bom peso e com boas primeiras impressões. A torcida aguardava ansiosamente a virada de chave, que acabou nunca vindo. Pedro justificou ser o preferido de Tite e voltou voando para 2024.