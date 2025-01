Fluminense se despede de Felipe Melo: 'Ajudou a resgatar cultura vitoriosa'

O veterano atleta fez 108 jogos e marcou três gols pela equipe. Ele fez as vezes de capitão do elenco durante boa parte de sua estadia no time.

Veja o comunicado do Fluminense

Chegou ao fim nesta terça-feira (31/12) a passagem de Felipe Melo como jogador do Fluminense. O capitão, no entanto, encerra este ciclo deixando um legado, com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e uma parcela de contribuição no resgate de uma cultura vencedora dentro do clube.

Filho de pais tricolores, Felipe Melo chegou ao Fluminense no início da temporada 2022. De lá para cá, construiu uma história vencedora com os títulos da Conmebol Libertadores 2023, da Conmebol Recopa 2024 e dos Cariocas de 2022 e 2023. Ao todo, o capitão fez 108 jogos e três gols. Dentro e fora de campo, tornou-se um líder para o grupo.

O Fluminense Football Club agradece a Felipe Melo por toda a dedicação empenhada ao longo de três temporadas e deseja muito sucesso nos próximos passos de sua vida pessoal e profissional.