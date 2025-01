Flamengo anuncia novo diretor-geral; executivo trabalhou na gestão Bandeira

O Flamengo anunciou Paulo Dutra como novo diretor-geral. Na prática, o executivo vai substituir Reinaldo Belotti, que atuava na figura de CEO — ele deixa o rubro-negro após seis anos.

Dutra tem 58 anos e já trabalhou como diretor administrativo e financeiro do clube entre 2013 e 2017, período da gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello.

No anúncio, o Fla relembrou o papel do profissional "na reestruturação da área financeira, na renegociação do endividamento, na implementação de sistemas de controle e orçamento e na construção do CT". Ele terá "missão de consolidar o clube como modelo de gestão no esporte, alinhando tradição e modernidade para os desafios do futuro."