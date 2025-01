Em 1h, cruzeirenses adquirem 15 mil ingressos para apresentação de Gabigol

A torcida do Cruzeiro adquiriu 15 mil ingressos para a apresentação de Gabigol somente na primeira hora de abertura de vendas.

O que aconteceu

O time mineiro anunciou nesta manhã a apresentação do novo reforço para este sábado (4), no Mineirão. Gabigol foi confirmado como novo jogador do clube pouco depois da meia-noite desta quarta-feira (1º).

Foram 15 mil ingressos adquiridos na primeira hora da abertura de vendas. A entrada custa R$ 10.