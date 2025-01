'Compositor' Ney Franco retorna ao futebol, cita Neymar e título de 12 anos

Aos 58 anos, Ney Franco retorna ao futebol. No final de novembro, ele assinou contrato com o ABC de Natal para a próxima temporada.

Em entrevista ao UOL, o treinador compartilha suas experiências com as categorias de base, explica por que Neymar não foi eleito o melhor jogador do mundo, recorda o último título conquistado com o São Paulo em 2012, na Copa Sul-Americana, além de falar sobre música, Flamengo e outros temas.

Base e carreira no Cruzeiro

Experiência na base: Ney Franco destacou seus 13 anos de trabalho na base, com 10 deles no Cruzeiro como treinador. Ele credita ao clube mineiro sua formação como técnico, onde aprendeu não apenas a parte técnica e tática, mas também a importância de integrar categorias de base com o elenco profissional.